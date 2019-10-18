Фирма заплатит свыше 133 миллионов за ущерб природе

18.10.2019 19:49 104

Калужский Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о возмещении вреда, нанесенного объекту окружающей среды двумя столичными фирмами. Было установлено, что арендатор и собственник участка при обустройстве искусственного водоема уничтожили плодородный слой почвы на площади свыше 10 гектаров, сообщила пресс-служба Управления. Суд приговорил арендатора к возмещению вреда в размере 133 655 280 рублей. Собственника участка обязали разработать проект и провести рекультивацию земель. Фото: Pixabay.com



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