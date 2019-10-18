Рядовая проверка вывела полицейских на склад «паленки»

18.10.2019 12:56 345

В ходе профилактической проверки отряд ДПС остановил автомобиль 33-летнего жителя Калуги.

При досмотре в багажнике машины обнаружили немаркированную алкогольную продукцию.

После беседы с водителем оперативники направились в один из автокооперативов.

В одном из гаражей стражи порядка обнаружили 940 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой по 5-литровым баклажкам, а так же 242 блока сигарет без акцизных марок.

Вся продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 18 октября.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.