Пенсионеру, сбившему трех человек, грозит 2 года тюрьмы

18.10.2019 10:57 140

В июне этого года в Белоусово 77-летний мужчина на одном из перекрестков сбил трех пешеходов, переходящих дорогу, после чего врезался в стоящую неподалеку иномарку.

В результате ДТП серьезно пострадали мужчина и 5-летний ребенок. Травмы, которые получил несовершеннолетний, медики оценили как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время расследование по делу окончено, материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 18 октября.

Пенсионеру грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.