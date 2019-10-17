За лучшую выхухоль можно получить диплом

17.10.2019 12:50 65

В регионе стартовал творческий конкурс «Выхухоль – калужский эко-герой». Он направлен на пропаганду охраны окружающей среды, воспитания бережного отношения к природе родного края, повышения узнаваемости и привлечения внимания к вопросам экологии, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии. Конкурс проводится в трех номинациях:

- Лучший рисунок в красках

- Лучший графический рисунок

- Лучший слоган.

До 22 ноября необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе и отправить материалы.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.