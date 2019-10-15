В социальных сетях опубликуют письма фронтовиков

В регине проходит акция «Письма с фронта», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба горуправы, областное отделение общественного движения «Бессмертный полк России» пригласило принять в ней участие людей, в семьях которых сохранились письма, написанные их предками-фронтовиками.

Для участия в акции письмо надо сфотографировать, набрать его текст на компьютере и, приложив короткую справку об авторе - солдате Великой Отечественной, отправить на электронный адрес: bessmertnyipolkko@mail.ru. Все работы будут опубликованы в соцсетях.

Акция продлится до 15 января 2020 года.

Фото: горуправа Калуги.