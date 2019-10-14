Волонтеры торжественно собрали 250 мешков мусора

14.10.2019 18:18 145

В прошлую пятницу, 11 октября, в Малоярославце на берегах реки Лужа финишировал региональный этап акции «Вода России 2019», сообщила пресс-служба минприроды.

В мероприятии приняли участие около 150 волонтеров.

Перед участниками акции с речью выступили минситр природных ресурсов, глава администрации и другие чиновники.

В последний день экологической кампании было собрано и вывезено 250 мешков мусора.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.