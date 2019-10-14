Волонтеры торжественно собрали 250 мешков мусора

В прошлую пятницу, 11 октября, в Малоярославце на берегах реки Лужа финишировал региональный этап акции «Вода России 2019», сообщила пресс-служба минприроды.
В мероприятии приняли участие около 150 волонтеров.
Перед участниками акции с речью выступили минситр природных ресурсов, глава администрации и другие чиновники.
В последний день экологической кампании было собрано и вывезено 250 мешков мусора.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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