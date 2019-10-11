Буржуй не пройдет: уничтожили ещё 90 тонн иностранных фруктов

11.10.2019 11:11 74

Специалисты областного Управления Россельхознадзора вместе с сотрудниками таможни отчитались, сколько незаконной продукции они выявили за 9 месяцев этого года.

Им удалось изъять и уничтожить сыры из Польши, Финляндии и Германии - больше 40 килограммов, свежие фрукты и салат из Испании, Польши, Италии и Нидерландов - больше 90 тонн.

Вся продукция была запрещена к ввозу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Фото: pxhere.com.