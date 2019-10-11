194 человека заболели боррелиозом из-за клещей

11.10.2019 10:59 99

Региональное Управление Роспотребнадзора завершило мониторинг за заболеваниями, передающимися клещами.

За прошедший эпидсезон к медикам обратились 4302 человека, укушенные членистоногими, среди них 994 ребенка.

Боррелиозом заболели 194 человека, это больше, чем годом ранее на 36%.

Больных клещевым вирусным энцефалитом на территории области как и в предыдущие годы не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что в октябре можно привиться от этой опасной болезни: вырабатываются наиболее оптимальные титры защитных антител к следующему эпидсезону.

Фото: pxhere.com.