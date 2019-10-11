Школьники проведут каникулы в лагерях

11.10.2019 10:01 170

В дни осенних каникул для калужских школьников будут организованы смены в трех лагерях продолжительностью 10 дней. Как сообщает пресс-служба горуправы, поправить здоровье и отдохнуть дети смогут на базе «Галактики», санатория «Звездный» и «Спутник» в Людинове. Стоимость путевки - 4285 рублей, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – бесплатно. Подать заявление можно в управлении образования. Фото: горуправа Калуги.



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