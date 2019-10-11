Неизвестный одарил обнинскую больницу подушками

11.10.2019 09:40 286

Неизвестный спонсор, пожелавший сохранить анонимность, подарил клинической больнице №8 наукограда почти тысячу гиппоаллергенных подушек подушек, столы и стулья для детской игровой комнаты, а также раскраски, игрушки и разноцветные горшки.

Как сообщает администрация Обнинска, изначально речь шла о спонсорской помощи для малышей-отказников, но благотворитель закупил подарки для всего круглосуточного детского стационара. И он очень просил не называть его имени.

Сейчас все презенты еле уместились в подсобках, врачи подумывают часть подушек вручить пациентам на Новый год.

Фото: администрация Обнинска.