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Неизвестный одарил обнинскую больницу подушками

11.10.2019 09:40 1 286
Неизвестный одарил обнинскую больницу подушками

Неизвестный спонсор, пожелавший сохранить анонимность, подарил клинической больнице №8 наукограда почти тысячу гиппоаллергенных подушек подушек, столы и стулья для детской игровой комнаты, а также раскраски, игрушки и разноцветные горшки.

Как сообщает администрация Обнинска, изначально речь шла о спонсорской помощи для малышей-отказников, но благотворитель закупил подарки для всего круглосуточного детского стационара. И он очень просил не называть его имени.

Сейчас все презенты еле уместились в подсобках, врачи подумывают часть подушек вручить пациентам на Новый год.

Фото: администрация Обнинска.


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