Россельхознадзор посчитал ввезенных буренок, икру и креветок

10.10.2019 10:31 135

Россельхознадзор сообщил в среду, 9 октября, что с начала года на территорию области было ввезено 8673 племенных буренок.

Животные были доставлены из Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии.

Также было завезено: икры форели из США и Дании – 5615000 штук; молоди белоногой креветки из Таиланда – 594000 штук; спермы хряков из Нидерландов – 603 дозы, декоративной птицы – 138 головы из Чехии.

В этот же период в Китай, Турцию и страны Евросоюза вывезли 69 собак, кошек, хомяков и черепах.

Фото: Pixabay.com