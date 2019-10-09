В Тарусе виртуально прослушали оркестр

09.10.2019 18:37 23

На днях в Тарусской картинной галерее состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала, который является одним из восьми участников проекта в Калужской области в рамках Национальной программы «Культура».

Это позволит жителям и гостям города получить свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры.

Церемония торжественного открытия сопровождалась концертными номерами учащихся детской школы искусств Тарусы.

В завершении прозвучал концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, транслируемый из Концертного зала им. П.И. Чайковского.

Фото: pxhere.com.