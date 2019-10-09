«Ночной патруль» начнет охоту за трудными подростками

09.10.2019 08:46 294

Обнинские полицейские отправятся в семьи, в которых родители или дети состоят на профилактических учетах, а также проведут беседы с трудными подростками в учебных учреждениях, сообщает администрация наукограда.

Акция «Ночной патруль» должна помочь предотвратить правонарушения среди подростков, распространение пьянства и наркомании, а также выявить родителей, которые жестоко обращаются с детьми и плохо их воспитывают.

Также полицейские посетят места массового скопления подростков.

Фото: администрация Обнинска.