Молодым разбойникам грозит 10 лет тюрьмы за отобранный мобильник

08.10.2019 18:31 200

На улице Маршала Жукова в Калуге двое граждан Узбекистана 21 и 22 лет напали на мужчину.

Подельники стали избивать жертву и требовать отдать деньги и ценные предметы.

Мужчина отдал нападавшим мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали злоумышленников.

Расследование закончено, дело передано в суд.

Подельникам грозит до 10 лет тюрьмы за разбой с применением насилия, опасного для жизни, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября.

Фото: Pixabay.com