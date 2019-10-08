Молодым разбойникам грозит 10 лет тюрьмы за отобранный мобильник

На улице Маршала Жукова в Калуге двое граждан Узбекистана 21 и 22 лет напали на мужчину.
Подельники стали избивать жертву и требовать отдать деньги и ценные предметы.
Мужчина отдал нападавшим мобильный телефон, стоимостью 10 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали злоумышленников.
Расследование закончено, дело передано в суд.
Подельникам грозит до 10 лет тюрьмы за разбой с применением насилия, опасного для жизни, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября.
Фото: Pixabay.com
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