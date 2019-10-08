Стоматологи взялись за наждачку в лесу

08.10.2019 07:02 289

Студенты второго курса Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова посетили заповедник «Калужские засеки». Это волонтерский проект, когда студенты приводят в порядок оборудование инфраструктуры экскурсионных маршрутов перед предстоящим зимним сезоном.

В этот раз добровольцы наждачной бумагой очищали поверхности смотровых площадок, лестниц, перил от плесени и грибка, а затем покрывали их специальной защитной пропиткой по дереву. Наблюдательные площадки подготовлены к приему посетителей.

Встретить зубров в этот раз гостям не удалось, зато студенты получили памятные сувениры с символиков заповедника и благодарственные письма.

Фото: «Калужские засеки».