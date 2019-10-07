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«Калужская Ниагара» стала памятником природы

07.10.2019 15:21 0 64
«Калужская Ниагара» стала памятником природы

Водопад «Калужская Ниагара» признан памятником природы, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. 

Сейчас в области пять постоянно действующих водопадов: четыре – в Жуковском районе, один – в Козельском районе. Два из них уже имеют правовой статус особо охраняемой природной территории. «Родник» объявлен памятником природы регионального значения еще в 1995 году, а водопад «Радужный» стал им совсем недавно – в июле. Теперь особо охраняемой природной территорией регионального значения признан и водопад «Калужская Ниагара», расположенный в Жуковском районе.

   Водопад «Калужская Ниагара» считается самым большим водопадом на территории Калужской области. Он находится на небольшом безымянном ручейке, истоком которого является нисходящий родник. Сначала ручей течет по равнине, затем низвергается вниз с четырех метрового каменного уступа, образуя водопад. Далее он продолжает свое движение по ущелью и впадает в реку Протву.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области. 


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