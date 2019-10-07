Находчивый парень снял деньги с карты, на которой был написан пин-код

07.10.2019 15:04 253

В полицию Малоярославецкого района обратилась местная жительница с заявлением о хищении ее банковской карты, сообщает пресс-служба областного МВД 7 октября.

Карточку она отдала своему сожителю, который пошел за продуктами, но выронил ее. Чужую карту подобрал молодой человек и обнаружил на обратной стороне от руки написанный пин-код. В ближайшем отделении банка злоумышленник воспользовался удобным моментом и снял 15 тысяч рублей.

Карту мужчина выбросил,а деньги потратил.

Теперь ему придется ответить за кражу перед судом.