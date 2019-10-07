В Людиновском районе обезвредили сотню военных мин

Работы по обезвреживанию опасных находок времен Великой Отечественной войны прошли около деревни Букань Людиновского района.
Как сообщает пресс-служба областного МЧС, саперы взорвали больше сотни минометных мин, ручные гранаты и десятки артиллерийских снарядов.
При обнаружении взрывоопасных предметов, необходимо:
- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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