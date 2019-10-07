В Людиновском районе обезвредили сотню военных мин

07.10.2019 08:58 224

Работы по обезвреживанию опасных находок времен Великой Отечественной войны прошли около деревни Букань Людиновского района. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, саперы взорвали больше сотни минометных мин, ручные гранаты и десятки артиллерийских снарядов. При обнаружении взрывоопасных предметов, необходимо: - немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»; - при производстве земляных или других работ - остановить работу; - хорошо запомнить место обнаружения предмета; - установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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