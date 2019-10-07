«Любитель металла» оказался в полиции

07.10.2019 08:49 201

Житель Износковского района ответит перед судом за совершение трех эпизодов противоправной деятельности, сообщила пресс-служба регионального МВД 6 октября.

25-летний местный житель похитил с территории чужого дачного участка шесть трехметровых металлических столбов,которые составляли забор.

Молодой человек относил по одному столбу раз в полчаса в пункт приема металла.

Через несколько дней фигурант взломал чужую квартиру и вынес оттуда принадлежащую сельскому поселению печную плиту, печные металлические топочные дверцы и газовый баллон.

А позже со своей знакомой предприимчивый «любитель металла» вновь проник в чужой дом и похитил оттуда железо, которое снова отправилось в пункт металлолома.

Фото: pxhere.com.