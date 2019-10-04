Козельская прокуратура нашла нарушения в столовых

04.10.2019 17:27 213

Прокуратура Козельского района выявила нарушения при организации питания в трех образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 4 октября.

Стражами порядка было установлено, что тазы и разделочные ножи для сырых продуктов и продуктов, прошедших обработку, хранятся вместе.

На емкостях для дозированного розлива воды нет даты вскрытия, не ведется журнал медосмотра персонала.

В результате, виновные лица были дисциплинарно наказаны, а нарушения устранены.

Фото: Pixabay.com