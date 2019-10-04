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Дама поверила сообщению с аккаунта подруги и лишилась 14 тысяч

04.10.2019 11:43 1 395
Дама поверила сообщению с аккаунта подруги и лишилась 14 тысяч

Жительница Обнинска получила сообщение с аккаунта подруги в соцсетях с просьбой одолжить 14 тысяч и номер счета, куда надо перевести деньги.

Отзывчивая женщина сразу же перечислила необходимую сумму.

Через неделю дама позвонила приятельнице, которая сообщила, что ее страничка была взломана злоумышленниками.

Потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 4 октября.

Фото: Pixabay.com


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