На Московской сгорел производственный корпус

03.10.2019 18:45 461

Сегодня в Калуге в 12 часов 18 минут загорелся производственный корпус на улице Московской. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пострадавших нет. Огонь удалось потушить, для этого понадобилась помощь 36 человек и 11 машин. В причинах столько серьезного пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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