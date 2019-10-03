Калужские школьники путешествуют по Дальнему Востоку

03.10.2019 13:34 133

44 калужских школьника с 3 по 7 октября продолжат участвовать в культурно-просветительских программах Министерства культуры и познакомятся с историей и культурой Хабаровска и Владивостока в рамках программы «Дальневосточные рубежи».

В программе-обзорные экскурсии по Хабаровску и Владивостоку, посещение военно-исторических музеев Восточного военного округа, краеведческих музеев, экскурсия по Приморской сцене Мариинского театра с просмотром спектакля и многое другое.

Поездка проходит в рамках реализации национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба Правительства области.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.