Главврача больницы уличили в грубых нарушениях закона

02.10.2019 18:51 330

Кировская прокуратура выявила грубые нарушения законодательства в действиях главврача центральной межрайонной больницы, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 октября. Директор клиники предоставил возможность частному предпринимателю установить 2 автомата для приготовления горячих напитков без согласования с собственником здания. Кроме того, в договоре аренды для аптеки была занижена предоставляемая площадь, чтобы обойти конкурсные процедуры. Главврача обязали устранить выявленные нарушения. Материалы проверки направили в Управление федеральной антимонопольной службы области. Фото: Pixabay.com



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