Пропавшую в Обнинске женщину нашли живой

20.08.2019 11:56 185

«Найдена, жива!»- такую информацию сообщили в добровольном поисковом отряде «Лиза Алерт» под фотографией Ларисы Семашко.

Напомним, 54-летняя женщина пропала в Обнинске 13 августа, с тех пор информации о ее местонахождении не было.

Где именно удалось обнаружить «потеряшку», не сообщается по правилам отряда.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».