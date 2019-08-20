54-летняя женщина седьмой день не выходит на связь

20.08.2019 09:59 234

В Обнинске пропала 54-летняя Лариса Семашко. Об этом сообщили в официальной группе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщина не выходит на связь с 13 августа. Если вам что-то известо о ее местонахождении, можно обращаться в полицию или на горячую линию поискового отряда по телефонам: 02,112, 8-800-700-54-52

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».