Байкер врезался в легковушку и погиб в Медыни

Во вторник, 7 мая, «Рено Дастер» и мотоцикл «Хонда» столкнулись в Медыни на улице Карла Либкнехта.
ДТП произошло примерно в 17:30. Удар пришелся на переднее левое колесо паркетника.
В результате аварии, по данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, пострадали несколько человек.
Очевидцы аварии в группе «Калуга Жесть» сообщили, что мотоциклист погиб.
UPD. Позже полиция уточнила данные, мотоциклист выжил.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области
|
Деревенский домик сгорел в Жуковском районе 08.05.2019 11:22
Мошенник украл больше полумиллиона со счета доверчивой женщины 08.05.2019 10:56
Пенсионера вторую неделю ищут в Калуге 08.05.2019 08:38
Трактор свалился в кювет на Набережной 08.05.2019 08:33
Заключенные в калужском СИЗО готовятся сдать русский язык за 9 класс 07.05.2019 18:56
Крыша жилого дома горела в Жиздре 07.05.2019 17:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: