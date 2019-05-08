Байкер врезался в легковушку и погиб в Медыни

08.05.2019 07:59 434

Во вторник, 7 мая, «Рено Дастер» и мотоцикл «Хонда» столкнулись в Медыни на улице Карла Либкнехта. ДТП произошло примерно в 17:30. Удар пришелся на переднее левое колесо паркетника. В результате аварии, по данным пресс-службы главного регионального управления МЧС, пострадали несколько человек. Очевидцы аварии в группе «Калуга Жесть» сообщили, что мотоциклист погиб. UPD. Позже полиция уточнила данные, мотоциклист выжил. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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