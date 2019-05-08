«Рено» сбил мотоциклиста – пострадали двое

Около 17:25 во вторник, 7 мая, на улице Карла Либкнехта в Медыни столкнулись легковой «Рено» и мотоцикл «Хонда».

По предварительным данным ГИБДД, 68-летняя женщина за рулём авто на перекрестке поворачивала налево, но не заняла крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным мотоциклистом.

В больницу попал 29-летний мотоциклист и его 30-летний пассажир. Очевидцы сообщали, что один из мужчин погиб, но дорожная полиция уточнила данные - у обоих пострадавших различные травмы.

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