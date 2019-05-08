«Рено» сбил мотоциклиста – пострадали двое

Около 17:25 во вторник, 7 мая, на улице Карла Либкнехта в Медыни столкнулись легковой «Рено» и мотоцикл «Хонда».
По предварительным данным ГИБДД, 68-летняя женщина за рулём авто на перекрестке поворачивала налево, но не заняла крайнее положение на проезжей части и столкнулась с попутным мотоциклистом.
В больницу попал 29-летний мотоциклист и его 30-летний пассажир. Очевидцы сообщали, что один из мужчин погиб, но дорожная полиция уточнила данные - у обоих пострадавших различные травмы.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Пешехода сбили на улице Кирова 07.05.2019 15:24
Мотоциклист влетел в маршрутку на улице Жукова 06.05.2019 16:17
Четверо подростков пострадали в столкновении автобусов в Калуге 06.05.2019 12:07
Семь человек пострадали в столкновении двух автобусов в Калуге 06.05.2019 10:04
Пьяная женщина устроила аварию с троллейбусом 06.05.2019 08:59
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: