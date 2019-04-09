Более 60 КАМАЗов мусора вывезли с улиц Обнинска за неделю

09.04.2019 15:37 119

За неделю из Обнинска вывезено 626 кубометров смета (это порядка 60 КАМАЗов) — прошлогодних листьев и веток. Эти отходы вывезли с полутора десятков улиц наукограда.

Газоны почистили почти на трех десятках улиц.

Также на тротуарах проспекта Ленина покрасили более 100 урн, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Фото: pxhere.com