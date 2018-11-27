Калужские улицы отключат от воды из-за аварии в Канищево

27.11.2018 17:18 322

Аварийно-восстановительные работы на водопроводе диаметром 100 мм запланированы в деревне Канищево в среду. По сообщению пресс-службы Калугаоблвдоканал, с 9:00 до 17:00 отключат воду на: ул. Новая,

ул. Дмитриева (частный сектор),

ул. Лаврова (частный сектор),

ул.Писарева (частный сектор),

ул. Дорожная, д. 9, 11,

ул. Тепличная, д. 7, 8. При необходимости в дома подвезут питьевую воду.



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