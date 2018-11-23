Заключенному могут продлить срок за избиение сокамерника

42-летнего гражданина Абхазии обвиняют в дезорганизации работы сухиничской колонии, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.
В сентябре этого года приезжий побил другого заключенного в процедуре медицинской части. Так мужчина отомстил сокамернику за то, что тот содействовал администрации учреждения и встал на путь исправления.
Агрессору грозит срок до 5 лет. Дело направлено в суд.
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