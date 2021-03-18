В школах Калужской области отменят вторую смену к 2025 году

В Калужской области к 2025 году планируется отказаться от обучения в школах во вторую смену. В четверг, 18 марта, об этом заявил во время ежегодного отчета перед депутатами губернатор Владислав ШАПША.

- В начале следующего года учеников примет новая школа в городе Кондрово, - приводит его слова пресс-служба правительства Калужской области. - Вслед за ней – такие же школы, рассчитанные на 1000 учащихся, в Медыни, Малоярославце и две – в Калуге. Всего же до 2025 года будут построены 8 больших школ. И это даст возможность всем детям в нашей области учиться только в первую смену.

Напомним, проблема обучения детей во вторую смену уже много лет обсуждается в Калуге.

В 2014 году всех детей обещали перевести на обучение в одну смену к 2020 году. В 2015 речь уже шла о 2025 годе. А в 2018 – о 2024.

По всей видимости, освобождению классов в ближайшие годы будет способствовать не только строительство новых школ, но и спад рождаемости.

Тем временем

Министр образования и науки Калужской области награжден медалью за особые заслуги. Подробности.