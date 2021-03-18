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В школах Калужской области отменят вторую смену к 2025 году
В Калужской области к 2025 году планируется отказаться от обучения в школах во вторую смену. В четверг, 18 марта, об этом заявил во время ежегодного отчета перед депутатами губернатор Владислав ШАПША.
- В начале следующего года учеников примет новая школа в городе Кондрово, - приводит его слова пресс-служба правительства Калужской области. - Вслед за ней – такие же школы, рассчитанные на 1000 учащихся, в Медыни, Малоярославце и две – в Калуге. Всего же до 2025 года будут построены 8 больших школ. И это даст возможность всем детям в нашей области учиться только в первую смену.
Напомним, проблема обучения детей во вторую смену уже много лет обсуждается в Калуге.
В 2014 году всех детей обещали перевести на обучение в одну смену к 2020 году. В 2015 речь уже шла о 2025 годе. А в 2018 – о 2024.
По всей видимости, освобождению классов в ближайшие годы будет способствовать не только строительство новых школ, но и спад рождаемости.
Тем временем
Министр образования и науки Калужской области награжден медалью за особые заслуги. Подробности.
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