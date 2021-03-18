Министра образования Калужской области наградили за особые заслуги

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕВ награжден медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени. Соответствующее постановление подписал 17 марта губернатор Владислав ШАПША.

- За особые заслуги и высокие достижения в воспитании и образовании, способствующие социально-экономическому развитию Калужской области, - говорится в тексте документа.

Александру Аникееву 29 марта исполнится 58 лет. Он возглавляет калужское министерство образования и науки с 2010 года.