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Артамонов рассказал, когда ликвидируют вторую смену в школах

17.10.2018 16:12 2 715 Дмитрий Ивьев
Артамонов рассказал, когда ликвидируют вторую смену в школах

К 2024 году в Калужской области планируется избавиться от обучения в школах во вторую смену. Для этого будут построены 10 новых школ, рассказал в среду, 17 октября, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

- Мы планируем ликвидировать вторую смену в школах области к 2024 году, - приводит его слова ТАСС. - Для этого будут построены десять новых школ от 600 до 1100 мест в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Людиновском, Малоярославецком районах.

К концу 2019 года будет передано в муниципальную собственность образовательное учреждение на 1100 мест в 55-м микрорайоне Обнинска. Застройщик возводит объект за счет собственных средств в качестве социального обременения.

- Фактически эта школа сможет принять до 1500 учеников, и тогда она станет одной из самых крупных в Калужской области, - пояснил Артамонов.

В этом учебном году в две смены работают 39 образовательных учреждений. В первую очередь на односменный режим планируется перевести учеников 1-4, а также 10-11 классов.

Отметим, что ранее вторую смену в нашем регионе обещали ликвидировать к 2020 году.

Уважаемые читатели! А вы или ваши дети учились во вторую смену? Удобно ли это? Пишите в комментариях!


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Тэги: образование школа анатолий артамонов
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