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В калужских школах 327 учителей ушли на больничный
В Калужской области заболеваемость школьных учителей различными заболеваниями составила за минувшую неделю 3,6%. На больничном находятся 327 педагогов. Из них коронавирус диагностирован у 31 человека, сообщил 11 марта на заседании оперативного штаба заместитель министра образования и науки области Денис ЗУБОВ.
На дистанционное обучение переведены пять классов в трех школах области. Из них на карантин по заболеваемости COVID-19 - четыре класса в двух школах.
- С 22 марта начинаются весенние школьные каникулы, и мы надеемся на новый спад заболеваемости, - подчеркнул Денис Зубов.
Напомним, на данный момент в Калужской области выявлено 30 869 случаев коронавируса. На лечении остаются 1972 человека.
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