В Калуге ученица шестого класса выпала из окна гимназии №19

Около 12:00 в четверг, 11 марта, из окна третьего этажа гимназии №19 в Калуге на улице Московской выпала ученица шестого класса. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

- Пострадавшую девочку оперативно направили в детскую областную больницу, где она находится под наблюдением медиков и ей оказывается необходимая помощь, - подчеркнули в правительстве.

Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной версии, это был несчастный случай.

Напомним, на прошлой неделе в Обнинске выпала из окна и погибла пятилетняя девочка.