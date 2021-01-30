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В школах Калужской области восемь классов закрыли на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2021 08:01 0 297
В школах Калужской области восемь классов закрыли на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

В школах Калужской области из-за заболевших коронавирусом и ОРВИ учеников закрыты на карантин восемь классов. Об этом в ходе прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

- Что касается общеобразовательных школ, то здесь ситуация тоже является относительно стабильной, - отметил он. - После выхода с каникул мы уже более двух недель работаем в таком учебном режиме. И сейчас мы имеем четыре случая ковид-заболевания среди школьников. Соответственно, четыре класса у нас закрыты на карантин из-за этого. И еще четыре класса закрыты на карантин в связи с ОРВИ-заболеваемостью. Что касается заболеваемости среди педагогов, то она находится на нормальном уровне. Если брать заболеваемость ОРВИ и ковид, то в среднем у нас болеет около 4% педагогов и количество заболевших ковидом учителей совсем незначительно.

Также Аникеев сообщил, что в детских садах ситуация стабильная.

- Мы в скором времени будем снимать некоторые ограничения, - подчеркнул министр. - Я имею ввиду, что мы разрешим участие наших дошкольников в спортивных соревнованиях.

Напомним, на данный момент в Калужской области выявлено 25 680 случаев коронавируса.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.01.2021 08:01 0 297
Тэги: образование коронавирус статистика здравоохранение александр аникеев
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