В Калужской области 142 школьных учителя болеют коронавирусом

В Калужской области 142 школьных учителя продолжают лечиться от коронавируса, сообщает в пятницу, 27 ноября, министерство образования и науки Калужской области.

Сезонными ОРВИ болеют не более 7% педагогов.

В семи школах Калужской области из-за коронавируса сегодня закрыто восемь классов.

- Эпидемиологическая ситуация в школах нашего региона по-прежнему остаётся стабильной и позволяет продолжать занятия в очной форме без всеобщего перехода на дистанционное обучение, - подчеркнули в министерстве образования. - Просим вас соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и своих близких.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в Калужской области 27 ноября достигло 15 571. Скончались 109 пациентов.

Тем временем

В Калужской области 20-летняя мать избила двухлетнего сына и даже не вызвала врача. Позже ребенку пришлось сделать несколько операций. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.