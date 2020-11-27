В Калужской области 142 школьных учителя болеют коронавирусом

В Калужской области 142 школьных учителя продолжают лечиться от коронавируса, сообщает в пятницу, 27 ноября, министерство образования и науки Калужской области.
Сезонными ОРВИ болеют не более 7% педагогов.
В семи школах Калужской области из-за коронавируса сегодня закрыто восемь классов.
- Эпидемиологическая ситуация в школах нашего региона по-прежнему остаётся стабильной и позволяет продолжать занятия в очной форме без всеобщего перехода на дистанционное обучение, - подчеркнули в министерстве образования. - Просим вас соблюдать все меры безопасности. Берегите себя и своих близких.
Напомним, количество заболевших коронавирусом в Калужской области 27 ноября достигло 15 571. Скончались 109 пациентов.
Тем временем
В Калужской области 20-летняя мать избила двухлетнего сына и даже не вызвала врача. Позже ребенку пришлось сделать несколько операций. Подробности.
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