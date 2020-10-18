В школах Калужской области четыре класса закрыли на карантин

В школах Калужской области на этой неделе занятия приостановлены в четырех классах в различных школах. В воскресенье, 18 октября, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В Калуге в связи с большим количеством отсутствующих в связи с заболеваемостью ОРВИ приостановлены занятия в двух классах, - отмечают санитарные врачи.

На карантин отправили восьмые классы: один в школе №21, один – в школе №17.

Кроме того, приостановлены занятия в одном классе в Износковском районе и в одном классе в Людиновском районе.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в гимназии №24 Калуги 10 человек заболели коронавирусом.

На утро 18 октября в Калужской области подтвердили 10 634 случая заболевания коронавирусом. Сейчас фиксируются максимальные за четыре месяца показатели дневного прироста заболевших.