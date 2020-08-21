Детей накормят на 59 рублей в день, а раньше питались на 15

На организацию горячего питания младших школьников Калужской области выделено более 200 млн рублей. На каждого из 47 тысяч детей пришлось по 59 рублей в день.

- Мы получаем субсидию в размере 142 млн рублей из федерального бюджета, добавляем 60 миллионов рублей из регионального бюджета, а также деньги из муниципального бюджета, - пояснил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ на пресс-конференции 21 августа, которая была посвящена новому учебному году. - Со 2 сентября все ученики начальных классов Калужской области, а их примерно 47 тысяч человек, будут получать горячее питание на сумму 59 рублей в день. Эта сумма рассчитана на федеральном уровне, исходя из энергетической ценности и объема питания детей разных возрастов, а также стоимости набора продуктов потребительской корзины и среднего уровня цен в нашем регионе.



До этого ученики начальной школы также получали питание, но не везде в него включалось горячее блюдо, а стоимость его сильно различалась: от 30 рублей в Калуге до 15-17 рублей в муниципальных районах. Теперь в каждом городе и районе области сумма будет одинаковая.

Для каждого муниципального района будет разработано единое цикличное меню с соблюдением всех норм и требованиям, предъявляемых к организации питания детей. Оно будет согласовано с Роспотребнадзором.

К общественному контролю качества школьного питания планируется активно привлекать родителей.

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