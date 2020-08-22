Классные руководители получат доплату в 5000 рублей

Хорошую новость для учителей озвучил министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ на пресс-конференции, посвященной скорому началу учебного года.

Она состоялась в пятницу, 21 августа.

- Теперь каждый учитель, который является классным руководителем, будет получать выплату за осуществление этих функций в размере 5000 рублей вне зависимости от количества детей в классе, - сообщил Аникеев. - Существовавшие ранее выплаты будут сохранены, в том числе выплата до 3000 рублей, установленная несколько лет назад по инициативе губернатора Анатолия Артамонова.

Это будет существенная прибавка, и мы надеемся, что педагоги обратят серьезное внимание на воспитательную работу, - подытожил свое заявления минист.