В Калужской области 53 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В рамках основного этапа сдачи ЕГЭ-2020 в Калужской области 53 выпускника смогли добиться максимального результата и получить 100 баллов по одному из предметов. Кроме того, у пятерых из них два предмета сданы на 100 баллов, сообщает в понедельник, 3 августа, министерство образования и науки региона.

- Задания были абсолютно адекватные, - отметил выпускник калужской школы №50 Илья Тачилович, сдавший на 100 баллов химию и биологию. - Я был хорошо знаком с типом задач, которые представлены на химии в задании №34 и никаких проблем у меня не возникло. Особенно горжусь правильным решением в 31-ом задании, где была реакция ионного обмена между кислой и средней солью.

Лада Алимова сдала на 100 баллов литературу и английский язык.

Выпускница калужской 11-ой школы Ольга Грачева получила 100 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку:

- Я бы не сказала, что было тяжело - было скорее интересно. Во время подготовки очень помогла книга Жамала Кочкарова «Химия в уравнениях реакций».

Выпускник «Гимназии» Малоярославца сдал на 100 баллов информатику, а выпускник прошлых лет добился стопроцентного результата на обществознании, отмечают в калужском министерстве.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в Калужской области резко выросло количество отличников на ЕГЭ по химии.

Тем временем

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