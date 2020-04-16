В калужских школах отменили ВПР

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в прямом эфире на своей странице в «ВКонтакте» 16 апреля ответил на вопросы учителей и родителей.

В частности, калужан интересовало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). Ранее заявлялось, что из-за эпидемии коронавируса школьники будут их писать дистанционно. На этот раз Аникеев заявил, что ВПР школьники писать не будут.

- В 9 классах планируется провести только два обязательных экзамена по русскому языку и математике, - сказал министр. - Порядок проведения экзаменов пока не утверждён. Экзамены по выбору не планируются.

При этом Аникеев подчеркнул, что сокращения числа экзаменов – это только планы, пока нормативных документов нет.

Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.