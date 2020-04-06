Калужским школьникам всё же придётся писать ВПР

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в прямом эфире «ВКонтакте» на днях ответил на вопросы учителей и родителей. В частности, калужан интересовало проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). Ранее заявлялось, что школьники в этом году не будут их писать.

- Нет планов отмены ВПР, но с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции, принято решение о том, что проведение ВПР устанавливает сама школа в конце учебного года, - сказал Аникеев. - Мы у себя в области приняли решение о том, что они пройдут как обычные контрольные итоговые работы. Их результаты не повлияют ни на итоговые отметки детей, ни на их перевод в следующий класс, ни на допуск к экзаменам.

Министр образования и науки не исключил, что ВПР будут выполняться дистанционно. При этом он подчеркнул, что экзамены дети будут сдавать в обычном режиме.

- Никакого дистанционного режима при сдаче экзаменов ни в девятых, ни в одиннадцатых классах быть не может, - отметил министр.