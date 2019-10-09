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Зачем школьникам родная литература и родной русский язык

09.10.2019 21:30 1 489 Оксана ИВАНОВА
Зачем школьникам родная литература и родной русский язык

Новый учебный год для российских мам и пап традиционно начался с сюрпризов. В школьную программу ввели два новых предмета: родной язык и родную литературу. С сентября их стали изучать учащиеся вторых и пятых классов. Оба предмета обязательные. Оценки за них будут выставлять в аттестат. У родителей новшество вызвало массу вопросов. Самый распространённый: чем уроки родного русского и родной литературы отличаются от «обычного» русского языка и «обычной» литературы?

Не так страшен чёрт

— Конечно, название «родной русский язык» режет слух, — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 5 г. Калуги Ирина КОВАЛЁВА. — Сразу думаешь: а какой язык мы изучали до этого? Наша первая реакция на нововведения была настороженной. Но потом, когда мы познакомились с содержанием предмета, стало понятно, что он направлен на изучение культуры языка, его истории, развитие художественной речи, письменной и устной, пополнение словарного запаса детей. А то иногда доходит до анекдотических ситуаций. Недавно учителя проверяли олимпиадные работы по физкультуре — там есть теоретическая часть. Оказалось, что многие школьники не понимают, что такое манеж со спортивной точки зрения. Некоторые ребята написали, что это приспособление, в которое помещают малышей.

Мы только нащупываем пути преподавания этого предмета. Не всё понятно с учебниками. Учебные пособия есть, и неплохие, но они ещё не до конца прошли экспертизу. Поэтому мы ждём, какое пособие взять в качестве основного. А пока учителям приходится работать и как методистам, то есть изучать большое количество дополнительного материала, перерабатывать его для доступного изложения детям.

— Современные дети рождаются чуть ли не с гаджетами в руках, они не умеют общаться, не знают культуры русского языка, — считает учитель 2-го класса средней школы № 5 Татьяна УМНОВА. Её второклассники недавно начали изучать новый предмет. — На уроках родного языка мы будем говорить о традициях русского народа, будем учиться правильно разговаривать. Надеюсь, что благодаря этим урокам мои ученики через какое-то время станут больше общаться вживую, потому что поймут: это намного интереснее, чем нажимать кнопки мобильных телефонов.

Пушкин нам родной или не очень?

Если с родным языком картина более-менее ясная, то с родной литературой всё сложнее. Пока учителя не знают, что именно будет изучаться в рамках этого предмета.

— Родная литература появится в расписании с нового полугодия, — рассказала нам Ирина Ковалёва. — К сожалению, нас ещё не ознакомили с её содержанием. Мы находимся в ожидании и пока не очень понимаем, что должны дать детям в рамках этого предмета.

Хотели, как лучше

Нет у педагогов и чёткого понимания, как действовать, если в школу приходит ребёнок, для которого русский язык не является родным и его родители настаивают на изучении именно своего языка. Примерные школьные программы по новым предметам утверждены по 18 национальным языкам. Но по факту большинство уроков ведут на русском, причём даже в тех регионах, которые исторически являются многонациональными.

Алсу ГАЛЕЕВА живёт в Нижнем Новгороде, где рядом с русскими соседствуют мордва, башкиры и чуваши. У Алсу и её мужа татарские корни. Дома они часто говорят с детьми на татарском. Однако в школе их дочь-второклассница изучает в качестве родного языка русский, хотя родители обеими руками за то, чтобы девочка учила именно татарский.

— Кроме дочери, в классе учится только одна девочка-татарка, — говорит Алсу. — И я прекрасно понимаю, что ради наших двоих детей никто не станет  искать преподавателя татарского языка. Занимать же принципиальную позицию: обеспечьте моего ребёнка условиями для изучения именно татарского языка и портить отношения со школой я не хочу. Я прекрасно понимаю учителей и условия, в которые они поставлены. В общем, идея сама по себе хорошая: дать возможность детям разных национальностей изучать свой язык и свою культуру, но условий для её реализации не создано никаких. Получилось криво и непонятно.

В поисках компромисса

Калужские учителя согласны, что к изучению национальных языков российские школы не готовы.

— Понятно, что преподавать какой-то ещё язык, кроме русского, мы не сможем, — говорит Ирина Ковалёва. — Но такая заявка от родителей принимается, и этот вопрос будет решаться не на уровне школы, а на уровне города. Может быть, если появится большая группа детей из разных школ, которые хотят изу­чать, допустим, татарский язык, Управление образования каким-то образом предоставит им такую возможность. Например, в рамках внеурочной деятельности.

В любом случае, если есть желание изучать свой национальный язык, в позу становиться не надо — надо искать компромисс. У нас ещё нет опыта в решении подобных вопросов. Мы не можем сказать, что в таком случае нужно сделать вот так или так. Но мы обязательно будем помогать. Родителей и детей в этой ситуа­ции мы не бросим.

И ещё мы говорим всем родителям: даже если русский язык не ваш родной, вы находитесь в Центральной России, где язык общения — русский. Поэтому для вашего ребёнка будет интересным и полезным изучить его.

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 09.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.

 


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: образование школа
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