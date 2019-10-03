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Как 30 лет проработать в детском саду и не сойти с ума

03.10.2019 21:30 0 748 Даниил Марченко
Как 30 лет проработать в детском саду и не сойти с ума

Светлана Дойдоева о том, как всю жизнь проработать в детском саду и не устать от детей

27 сентября у Светланы Николаевны профессиональный праздник — День работников дошкольного образования.

Династия воспитателей

А 5 октября — день рождения, аккурат в День учителя. Так что не связать свою жизнь с образованием она не могла. Тем более что стать воспитательницей Дойдоева решила, когда ещё сама ходила в детский сад. И работает ею уже более 30 лет.

— У меня мама воспитатель, так что пример всегда был перед глазами, — вспоминает Светлана. — Да и у самой в саду были хорошие воспитатели, мне там нравилось. Я ходила не в мамин садик, так что была в группе самым обычным ребёнком, в любимчики меня не производили. А потом, уже в школе, я часто помогала маме по работе — шла с уроков сидеть с малышами, мне всегда нравилось возиться с детьми.

В детсад, как на БАМ

На работу Светлана Николаевна пришла сразу после педкласса, когда ей ещё не исполнилось 18 лет. По распределению попала в детский сад «Парус» в Турынино-3. Впечатления были незабываемыми.

— Я помню, когда в первый раз туда приехала, увидела только поле, детский сад, школу и три дома, между которыми ходили коровы. Как такового района фактически ещё не было. 13 лет я туда ездила, пока не предложили работу ближе к дому. Но меня такая неустроенность не пугала. У меня такой характер, что, думаю, отправили бы меня строить БАМ, я бы поехала. Такая вот комсомольская закалка. Наоборот, хотелось это всё поднимать, работать с этими детьми.

Себя Дойдоева слишком строгой не считает, скорее всего, требовательной.

— Детский сад —­ ­это коллектив, и здесь должна быть дисциплина. Если каждый будет тянуть воз в свою сторону, ничего хорошего не выйдет. Но в то же время я могу и пошутить с детьми. Вообще, воспитанники обычно хорошо понимают, что если они где-­то «накосячили», то я буду ругаться, а если всё делают хорошо, то их будут целовать, любить и обнимать. У нас в группе дети постоянно обнимаются, целуются.

Настоящий подполковник

Светлана Николаевна не расстаётся с детьми даже летом. На каникулах она работает старшим воспитателем в лагере «Чайка».

— От детей я никогда не устаю. Наоборот, если долго их не вижу, начинаю скучать.

Прошлым летом, по словам Дойдоевой, из-­за погоды в лагере часто падали деревья и обрывали провода. Когда в очередной раз были вызваны эмчеэсовцы, к ней подошёл молодой подполковник: «Светлана Николаевна? Это вы?» Оказался бывшим воспитанником.

Разговор на равных

Светлана Николаевна не делает большой разницы между маленькими детьми и подростками.

— Я всегда стараюсь выстраивать с ними партнёрские отношения и разговаривать, как со взрослыми. Конечно, с маленькими иногда бывает нужно и где-­то посюсюкать, но это случается довольно редко. На самом деле неважно, три года ребёнку или 18: в любом случае им приятно, когда в них видят человека и общаются, как со взрослыми. А вот с родителями иногда бывают проблемы. Они часто считают, что система образования им всюду должна. И приходится им объяснять, что в первую очередь воспитание детей — это их задача, и уже только потом — педагога. При этом с воспитателем дети находятся продолжительное время, иногда даже дольше, чем с мамой. Поэтому выстраиваются очень доверительные отношения. Зачастую родители бывают в шоке от того, что мы узнаём о каких­то событиях в их семье раньше всех. «Мы ещё даже бабушке не говорили, что в семье будет пополнение, откуда вы это знаете?»

Вой­нушка 2.0

То, что современные дети всё больше времени проводят в виртуальном мире, оставляет след в их формировании, уверена Светлана Николаевна.

— В саду у нас дети в гаджетах не сидят, хотя влияние компьютерных игр всё же заметно. Например, мальчишки всегда играли в вой­нушку, но раньше «убитый» сразу выбывал, а теперь они говорят, что есть ещё одна жизнь. Я думаю, что увлечение компьютерными играми притупляет у детей восприятие чувства потери. Я показываю им советские мультики. Детям очень понравился мультфильм про вой­ну «Легенда о старом маяке». Для них это было открытием: это ведь не смешной мультфильм, здесь фашисты, вой­на.

Самым главным качеством в профессии воспитателя Дойдоева считает любовь к детям:

— Всему остальному можно со временем научиться. С опытом начинаешь понимать, где надо что-­то сказать, а где лучше промолчать, в каком случае ребёнку следует дать больше свободы и самостоятельности, а когда необходимо помочь. Но без любви идти в эту профессию бессмысленно.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: образование дети
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