Итоги ЕГЭ: стобалльница-рекордсменка и «отчисленные» дети

Виктория Лежнева из Калуги стала стобалльницей по русскому языку, химии и биологии.

В этом году в Калужской области ЕГЭ сдавали 4562 человека. Это на 300 больше, чем в прошлом. 5 человек из Калуги, Людиново и Бабынино были удалены с экзамена, за то, что попытались воспользоваться шпаргалками или сотовыми телефонами.

Самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ – обществознание, физика, биология и история, сообщает региональное министерство образования и науки.

В нашем регионе насчитывается 41 стобалльный результат: четыре по математике профильного уровня, шесть по истории, семь по химии, четырнадцать по русскому языку, три по обществознанию, два по физике, литературе, биологии, один по информатике.

Больше всего «стобалльных» результатов в Калуге – 19 и Обнинске - 13. Кроме того, по два «стобалльника» в Кировском, Малоярославецком и Людиновском районах, по одному – в Думиничском, Спас-Деменском и Дзержинском районах.

Трое выпускников из Калуги, Обнинска и Малоярославца набрали 100 баллов по двум предметам. Выпускница гимназии №19 Виктория ЛЕЖНЕВА стала стобалльницей по русскому языку, химии и биологии. Девушка установила региональный рекорд этого года.

- Мне столько людей позвонили. Так неожиданно. Это даже приятнее, чем получать поздравления с днём рождения, - рассказала она.

Виктория окончила гимназию с золотой медалью, но не ожидала, что все экзамены сдаст на 100.

- Я рассчитывала на высокие баллы – за 90. Узнав результаты, почувствовала облегчение и удовлетворение – все старания не напрасны. Нервничала только до ЕГЭ и уже после – в ожидании результатов. На самих экзаменах, когда увидела КИМ (контрольно-измерительный материал. – Прим. автора), было не до переживаний. По химии ничего неожиданного для меня не было. На экзамене по русскому языку времени, казалось, было не так много. В тесте была уверена, а в сочинении - нет. По биологии, вроде, тоже ничего сверхъестественного, но задуматься было над чем. Ожидание результатов по биологии были самыми ужасными. Когда я приходила с других экзаменов, не было времени об этом думать, надо было готовиться к следующим, всё проходило незаметно, я могла отвлечься. А тут я пришла, мне делать нечего, и я думала, переживала. Одноклассники уверяли, что у меня будет третья сотка. Но я в это не верила.

О том, как девушка готовилась к ЕГЭ и кем собирается стать, читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».