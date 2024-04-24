В Калуге затянулось строительство новой школы на Тайфуне

Вопрос о новом учебном заведении по соседству с психиатрической больницей поднимался еще девять лет назад.

В конце 2023-го в министерстве образования и науки сообщали, что стройка завершится в нынешнем году.

Однако местные жители пишут в соцсетях, что активных работ они не наблюдают. И вот в среду, 24 апреля, министерство вновь прокомментировало ситуацию. Теперь речь идет о завершении строительства в 2025 году.

- Стройку нового здания школы в районе клиники имени А.Е. Лифшица планируем начать в течение этого года, а завершить в следующем, - заявили в Минобре.