На смотровой площадке у «Шарика» в День города поженились несколько пар
В День города на смотровой площадке у монумента 600-летию Калуги, известного в народе как «Шарик», прошли выездные церемонии бракосочетания.
Организатором выступило управление ЗАГС.
- Представьте: свежий ветер с Оки, панорама любимого города и счастливые пары, дающие друг другу клятвы верности под открытым небом. Это было не просто торжественно - это было невероятно душевно, – отмечают в городской администрации.
Церемонии у «Шарика» прошли в рамках праздничной программы Дня города. Возможно, это станет доброй традицией.
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