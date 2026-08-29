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На смотровой площадке у «Шарика» в День города поженились несколько пар

Владимир Андреев
29.08, 18:07
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Фото: Администрация городского округа города Калуги.
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В День города на смотровой площадке у монумента 600-летию Калуги, известного в народе как «Шарик», прошли выездные церемонии бракосочетания.

Организатором выступило управление ЗАГС.

- Представьте: свежий ветер с Оки, панорама любимого города и счастливые пары, дающие друг другу клятвы верности под открытым небом. Это было не просто торжественно - это было невероятно душевно, – отмечают в городской администрации.

Церемонии у «Шарика» прошли в рамках праздничной программы Дня города. Возможно, это станет доброй традицией.

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