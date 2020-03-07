Девочка из Калуги прошла слепые прослушивания на шоу «Голос.Дети»

Вечером в пятницу, 6 марта, в эфире Первого канала вышел очередной выпуск передачи «Голос.Дети». В слепых прослушиваниях участвовала 14-летняя Аня Прокопенко из Калуги.

Наша землячка исполнила песню «Nature Boy», с которой в 1948 году первым выступил Нэт Кинг Коул.

Двое членов жюри – Баста и Валерий Меладзе – захотели пригласить нашу земляку в свою команду. Аня выбрала Басту.

В феврале, напомним, этап слепых прослушиваний прошла 11-летняя Элина Хан из Калуги. Она попала в команду Полины Гагариной.